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    Manisa'da kardeşler arasındaki borç- alacak tartışması kanlı bitti

    Manisa'nın Kula ilçesinde Ş.Ö., borç- alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi O.Ö. ve onun arkadaşı M.S.'yi bıçakla yaraladı. Ş.Ö., aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, M.S.'nin durumu ağır.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 23:21
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    Manisa'da kardeşler arasındaki borç- alacak tartışması kanlı bitti

    Akşam saatlerinde Manisa'nın Kızılkaya Mahallesi 166 sokakta meydana gelen olayda, aralarında borç- alacak meselesi olduğu iddia edilen Ş.Ö., ağabeyi O.Ö. ve onun arkadaşı M.S. ile tartışmaya başladı.

    AĞABEYİ VE ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ş.Ö., yanında getirdiği bıçakla ağabeyi O.Ö. ve M.S.'ye saldırdı. Çevredekilerin araya germesiyle kısa sürede sonlandırılan olayda O.Ö ve M.S. aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, Ş.Ö. ise yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

    DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan M.S., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Manisa da kardeşler arasındaki borç- alacak tartışması kanlı bitti #1

     

     


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