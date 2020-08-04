Kula'da mola vermek için kamyonundan inen sürücü, bir anda freninin boşaldığı öne sürülen kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki bir benzin istasyonunda mola vermek için kamyonu ile duran Sedat Tosun (27), kardeşi ile birlikte kamyondan indi.

Daha sonra Sedat Tosun, freni boşalarak aniden harekete geçen kamyonun altına kaldı.

Gencin üzerinden geçen kamyon, benzinlik içerisinde bir süre ilerledikten sonra, istasyonunun duvarına çarparak durabildi.

Manisa'da kendi kullandığı kamyonun altında kalan genç ViDEO

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Tosun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gencin yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ise Kula Devlet Hastanesi'nde sinir krizi geçirdi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan meydana gelen feci kazai benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki kamyonun bir anda hareket ettiği ve Tosun’un üzerinden geçip benzinlik içerisinde ilerleyerek duvara çarptığı görülüyor.