Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde Emrah Kadiroğlu idaresindeki 45 V 621 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Çetin Görgü Caddesi'nde 45 ARA 158 plakalı motosikletle çarpıştı.

EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ikiye bölünürken, otomobil de kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu ve otomobilde yolcu konumdaki Berkan Muyan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Berkan Muyan'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.