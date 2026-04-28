Mersin'de denizde 2 ceset bulundu

Mersin'de deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu. Şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu mevkiinde denizde 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı.
Cenazeler incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Cesetlerin Akin Acar (70) ve Halil Çelik'e (66) ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)