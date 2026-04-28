Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri gündemde

Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler hem teknik kadroya hem de olası seçim sürecine çevrildi.

Sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

SEÇİM KARARI ALINDI

Fenerbahçe yönetiminin ayrıca olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı da iddia edildi.

Mevcut başkan Sadettin Saran, yeniden adaylık için henüz net bir karar vermedi.

Saran'ın adaylık durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen ilk teknik direktör adayları Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu.

Yerli bir teknik adamın göreve gelmesi gerektiğini söyleyen Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, eski takım arkadaşı Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile ilgili konuştu.

"AYKUT KOCAMAN'IN ARTI BİR ÖZELLİĞİ VAR"

Oğuz Çetin, yaptığı açıklamada, "Bana sorarsanız, Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde yerli teknik adam yatırımı yeterince yapılmadı. Baktığınız zaman, Fatih Terim ya da Okan Buruk gibi isimler çıkmadı. Öne çıkan isimler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe'de her iki hocamız da güven veriyor ancak Aykut hocanın artı bir özelliği var, liderlik vasfı ve camiayı toparlama konusunda önemli avantajlara sahip. Artık gün, birlik olma günüdür. Bu noktada Aykut hocanın adı öne çıktığı takdirde, kendisinin bireysel olarak getirilmemesi gerekir. Göreve geldiğinde, Fenerbahçe'nin futbol aklıyla birlikte hareket etmesi şarttır. Tek bir teknik adamı göreve getirmek her zaman kaosu da beraberinde getirebiliyor. Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan şey, kulüp değerlerine sahip, liyakatli kişilerin Aykut Kocaman gibi önemli bir isimle birlikte hareket edebilmesidir" dedi.

Açıklamalarına devam eden Oğuz Çetin, "Camia içerisinde sayın Aziz Yıldırım, tarihin efsane başkanıdır. Ali Koç'un ise 7 yıllık bir hizmet süresi var ancak bu süreç başarısız geçti, buna rağmen niyeti iyiydi. Şimdi Sadettin Saran başkanlığında artık ayrışma değil, Fenerbahçe adına birlik ve beraberliği oluşturması yönünde net mesajlar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.