Manisa'da park halindeki araç yandı

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Alevlere teslim olan araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşandı.

Davutlar Mahallesi’nde A. G.’ye ait 45 EU 081 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

OTOMOBİL, ALEVLERE TESLİM OLDU

Araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Korku dolu anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.