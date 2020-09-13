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Manisa'da sahte içki üreten kişi yakalandı

Manisa'da sahte içki üreten kişi yakalandı

Salihli ilçesinde, sahte yaptığı öğrenilen şahsın ev ve iş yerine yapılan baskın sonucu, sahte içki ve düzenek ele geçirildi.