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    Manisa'da sahte içki üreten kişi yakalandı

    Salihli ilçesinde, sahte yaptığı öğrenilen şahsın ev ve iş yerine yapılan baskın sonucu, sahte içki ve düzenek ele geçirildi.
    • AA
    • 13.09.2020 - 02:22
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    Manisa'da sahte içki üreten kişi yakalandı

    Manisa'nın İlçesinde, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    SAHTE İÇKİ VE DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

    Büfeyi işleten İsmail K'yi takibe alan ekipler, zanlının iş yeri, aracı ve evinde arama yaptı. Aramada, 53,5 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

    Manisa da sahte içki üreten kişi yakalandı #1

    Manisa da sahte içki üreten kişi yakalandı #2

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