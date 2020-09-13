Manisa'da sahte içki üreten kişi yakalandı
Salihli ilçesinde, sahte yaptığı öğrenilen şahsın ev ve iş yerine yapılan baskın sonucu, sahte içki ve düzenek ele geçirildi.
- AA
- 13.09.2020 - 02:22
Manisa'nın İlçesinde, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
SAHTE İÇKİ VE DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ
Büfeyi işleten İsmail K'yi takibe alan ekipler, zanlının iş yeri, aracı ve evinde arama yaptı. Aramada, 53,5 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi.