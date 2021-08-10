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    Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan arazi kontrolünde özel sepetler içerisinde bakımları yapılmış 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 00:59
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    Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinde, Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile ortak arazi aramaları gerçekleştirildi.

    SEPETLER İÇİNDE YETİŞTİRİLEN 78 KÖK KENEVERİ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda, özel sepetler içerisinde ormanlık alanda bakımları yapılmış 78 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

    Olayın şüphelileri H.A. (44), K.B. (38) ve N.B. (34) isimli şahısların kan ve idrar örneklerinin alındığı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldıları öğrenildi.

    Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı #1

    Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı #2

    Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı #3

    Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı #4

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