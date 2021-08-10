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Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı

Manisa’da sepet içinde yetiştirilen 78 kök kenevir yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan arazi kontrolünde özel sepetler içerisinde bakımları yapılmış 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.