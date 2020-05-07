Dolar
7.188
-0.1555%
Euro
7.7631
-0.144%
Altın
1694.14
0.512%
Borsa
98810.87
0.2428%
G. Altın
394.122
0.9792%
Bitcoin
67109.8
0.849%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Manisa'da silahlı saldırı kameraya kaydedildi

    Yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet D.'yi kalçasından vurarak yaralayan Serdal A.'nın saldırısı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 14:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Manisa'da silahlı saldırı kameraya kaydedildi

    Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemal Mahallesi'nde, daha önceden aralarında husumet olan 33 yaşındaki Serdal A. ile 19 yaşındaki Ahmet D., araçları ile seyir halindeyken cadde üzerinde karşılaştı.

    TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

    Serdal A. yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.’nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı.

    Serdal A. buna rağmen 1 el daha ateş açarak, Ahmet D.’yi kalça kısmından yaraladı.

    Manisa'da silahlı saldırı kameraya kaydedildi

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Şüpheli Serdal A. aracına binip olay yerinden kaçarken, Ahmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Görüş Bildir