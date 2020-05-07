Yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet D.'yi kalçasından vurarak yaralayan Serdal A.'nın saldırısı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemal Mahallesi'nde, daha önceden aralarında husumet olan 33 yaşındaki Serdal A. ile 19 yaşındaki Ahmet D., araçları ile seyir halindeyken cadde üzerinde karşılaştı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Serdal A. yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.’nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı.

Serdal A. buna rağmen 1 el daha ateş açarak, Ahmet D.’yi kalça kısmından yaraladı.

Manisa'da silahlı saldırı kameraya kaydedildi

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli Serdal A. aracına binip olay yerinden kaçarken, Ahmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.