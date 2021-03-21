Manisa’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına gözaltı
Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şahıslara yönelik harekete geçen ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.
- AA
- 21.03.2021 - 16:17
- Güncelleme : 21.03.2021 - 16:18
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör propagandasına izin vermedi.
Sosyal medya üzerinden nevruz kutlamalarını sabote etme girişiminde olan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde sosyal medya hesapları mercek altına alınan H.K. (46), Ş.T. (27) ve A.Ö. (50) şahıslarının PKK/KCK örgüt propagandası yaptığı belirlendi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Harekete geçen ekipler, amalarını sabote edebilecek kişilere yönelik operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslardan H.K. (46) ile A.Ö. (50) Yunusemre ilçesinde yakalanırken, Ş.T. (27) Salihli ilçesinde gözaltına alındı.
Manisa’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına gözaltı VİDEO