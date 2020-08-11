Manisa'da yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı

Spil Dağı Milli Parkı'nda devriye görevi yapan Mehmetçik, bulduğu yaralı karaca yavrusuna müdahale ederek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne teslim etti.

Manisa'da Milli Parkta görevli jandarma ekipleri, Karlık Tepesi yakınlarında devriye görevi yaparken, yerde yatan yaralı bir karaca buldu.

Ayaklarında kırıklar tespit edilen karacayı karakola götüren ekip, hayvana ilk müdahaleyi yaparak yiyecek ve su verdi.

TEDAVİ İÇİN İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Jandarma ekibinin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne teslim ettiği hayvan, tedavisi yapılmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Karacayı bulan Jandarma Astsubay Çavuş Ökkeş Doğan, yol kenarında yatan hayvanı görünce yanına koştuklarını, onu hayatta tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

"JANDARMA EKİBİMİZ BİR CANLININ HAYATINI KURTARDI"

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı da daha önce Spil Dağı'nda karacaya rastlamadıklarını, fotokapanlarda da bu hayvanların tespit edilemediğini söyledi.

Ernalçacı, "Jandarma ekibimiz, devriyedeki dikkatleri sayesinde hem bir canlının hayatını kurtardı hem de bizi Spil Dağı'ndaki karaca varlığından haberdar etti. Bu sayede Milli Park'ta karaca varlığını tespit etmiş olduk. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar, sokak hayvanlarına göre daha zinde ve güçlü olmalarına rağmen bu şekilde iki ayağının kırık olması ömrünün çabucak bitmesine neden oluyor." diye konuştu.

Karaca yavrusu tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.