- En Son Haber
- İç Haber
- Mardin'de 1 terörist sağ yakalandı
Mardin'de 1 terörist sağ yakalandı
Derik'te düzenlenen operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
- İHA
- 27.06.2020 - 08:52
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin'in Derik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalandı.
TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.