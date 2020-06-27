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    Mardin'de 1 terörist sağ yakalandı

    Derik'te düzenlenen operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 08:52
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    Mardin'de 1 terörist sağ yakalandı #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin'in Derik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalandı.

    TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

    Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

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