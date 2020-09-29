Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Mardin'de 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin’de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171’e yükseldi.