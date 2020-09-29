Mardin'de 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Mardin’de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
- İHA
- 29.09.2020 - 23:45
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı.
1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171’e yükseldi.