Mardin’de bunaltıcı sıcaklar

Kızıltepe ilçesinde 50 dereceyi bulan sıcak havalar vatandaşı olumsuz etkiliyor. Kızıltepeli fırıncılar ise aşırı sıcak havalara rağmen vatandaşa hizmet etmek için ocak başında çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlar, 2022’nin tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı söyledi.

Öyle de oluyor…

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Meydan bomboş

Gölgede 46 derece olan Kızıltepe’nin Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü.

Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.

En zorunu fırıncılar yaşıyor

Kızıltepe'de fırın işletmecileri ise hem havanın hem de mesailerinin büyük çoğunluğunun geçirdiği ekmek pişirme fırınının verdiği ısıyla zorlu mesailerini sürdürüyor.

Fırıncılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda üretime devam ediyor.

Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi VİDEO

“Sıcak daha da sıcak oluyor”

50 dereceyi gösteren termometreyi eline alan vatandaşlardan Emin Karakulak, “Bugün hava çok sıcak. Tabii temmuz ayının ortasına geldik ve sıcak oluyor. Bu yıl da çok sıcak. Bu termometreyi güneşe koyduğumuzda 50 derece, gölgeye koyduğumuzda 45 dereceyi gösteriyor. Son yıllarda da kurak geçtiği için sıcak daha da sıcak oluyor.” dedi.

“Böyle sıcaklık görmedim”

İHA’ya konuşan 68 yaşındaki Abdurrahman Erkan ise “Ben yaşıma göre böyle sıcaklık görmedim. O zaman köydeydik ama bunun gibi değil. Bugün çok fazla sıcak vardı.” şeklinde konuştu.

Fırın işletmecisi Mehmet Sait Özçelik de dışarıda hava sıcaklığının 45-50 derece olduğunu hatırlatarak, millet için fırın başında ekmek çıkardıklarını söyledi.