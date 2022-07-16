Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
358.630
-1.12%
BTXN Coin
7.37
-4.90%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Mardin’de bunaltıcı sıcaklar

    Kızıltepe ilçesinde 50 dereceyi bulan sıcak havalar vatandaşı olumsuz etkiliyor. Kızıltepeli fırıncılar ise aşırı sıcak havalara rağmen vatandaşa hizmet etmek için ocak başında çalışmaya devam ediyor.
    • 16.07.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin’de bunaltıcı sıcaklar

    Uzmanlar, 2022’nin tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı söyledi.

    Öyle de oluyor…

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterdi.

    Meydan bomboş

    Gölgede 46 derece olan Kızıltepe’nin Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü.

    Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.

    En zorunu fırıncılar yaşıyor

    Kızıltepe'de fırın işletmecileri ise hem havanın hem de mesailerinin büyük çoğunluğunun geçirdiği ekmek pişirme fırınının verdiği ısıyla zorlu mesailerini sürdürüyor.

    Fırıncılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda üretime devam ediyor.

    Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi VİDEO

    “Sıcak daha da sıcak oluyor”

    50 dereceyi gösteren termometreyi eline alan vatandaşlardan Emin Karakulak, “Bugün hava çok sıcak. Tabii temmuz ayının ortasına geldik ve sıcak oluyor. Bu yıl da çok sıcak. Bu termometreyi güneşe koyduğumuzda 50 derece, gölgeye koyduğumuzda 45 dereceyi gösteriyor. Son yıllarda da kurak geçtiği için sıcak daha da sıcak oluyor.” dedi.

    Mardin’de bunaltıcı sıcaklar #1

    “Böyle sıcaklık görmedim”

    İHA’ya konuşan 68 yaşındaki Abdurrahman Erkan ise “Ben yaşıma göre böyle sıcaklık görmedim. O zaman köydeydik ama bunun gibi değil. Bugün çok fazla sıcak vardı.” şeklinde konuştu.

    Fırın işletmecisi Mehmet Sait Özçelik de dışarıda hava sıcaklığının 45-50 derece olduğunu hatırlatarak, millet için fırın başında ekmek çıkardıklarını söyledi.

    Mardin’de bunaltıcı sıcaklar #2

    Mardin’de bunaltıcı sıcaklar #3

    Mardin’de bunaltıcı sıcaklar #4


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi
    3. Sayfa

    Bursa'da kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi

    Devlet Bahçeli: Türkiye kimsesiz bir ülke değildir, asla zillete düşmeyecektir
    Gündem

    Devlet Bahçeli: Türkiye kimsesiz bir ülke değildir, asla zillete düşmeyecektir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir