Mardin'de çocukların yanında havaya ateş eden polis

Mardin'de, sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle devriye gezen polis ekiplerine bir grup tarafından taş atıldı.

Nusaybin ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde 24 Nisan'da yaşanan olayda, ekip aracından inen görevli polis memuru da, taş atan grubu dağıtmak amacıyla havaya bir el ateş etti.

Daha sonra kaçan grubu kovalayan polis memuru, bir çocuğu yakalayarak ekip otosunun yanına getirdi.

Olaya ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla tepkiler gelmeye başladı.

Tepkilerin artından Nusaybin Kaymakamlığı, konu hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaymakamlık açıklamasında, "24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesinde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak;

Söz konusu Polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur."

ifadelerine yer verildi.