Mardinli genç, hurda parçaları birleştirerek yaptığı araçla 90 kilometre hıza ulaştığını söyledi.

Mardin'de yaşayan meslek lisesi makine bölümü okuyan 19 yaşındaki Muzaffer Emir Muratoğlu, dedesinin izinden giderek bir üretim yaptı.

Harçlıklarını biriktirerek hurda parçaları alan Muratoğlu, aldığı hurda parçaları ile otomobil yapmaya karar verdi.

Muratoğlu, topladığı hurdaları birleştirip 5 vitesli, benzinli, üstü açık araç yaptı.

SAATE 90 KİLOMETRE HIZLA GİDEBİLİYOR

Yaptığı çalışmayı anlatan Muratoğlu, aşırı sıcaklarda kullanmak için aklına araç üretme fikri geldiğini söyledi.

Aracı yapmak için harçlıklarını biriktirmeye başladığını kaydeden Muratoğlu, “Güneşin altında gezmemek ve kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için kendi aracımı yaptım. Üretimi yaklaşık 1 yıl sürdü, tabii 1 yıl sürmesinin nedeni de okula giderken kendi otomobilimi üretimini gerçekleştiriyordum. Okul olmadan yapmaya kalkışsaydım yaklaşık üç buçuk veya dört ayda bitirirdim. Bu aracı daha güzel bir araç yapmak istiyorum. Ayrıca kendi yaptığım drone ile kendimi uçurtmaya çalışıyorum. Bu araç yollar müsait olduğu sürece saate 90 kilometre hız yapıyor. Türkiye’de yerli ve milli otomobil üretimler yapılıyor, yerli otomobillerin üretildiği firmalarda çalışmak istiyorum, kalfa olarak bile çalışsam olur” dedi.

Mardin'de harçlıklarıyla aldığı hurdalardan araba yaptı ViDEO



15 BİN LİRA DEĞER BİÇTİ

Genç otomobil üreticisi Muzaffer Muratoğlu, aracını satmak istemediğini ancak satarsa 15 bin liradan aşağı satmayacağını kaydetti.

Muratoğlu, “Henüz aracımı yeni yaptığım için şu an satmak gibi bir düşüncem yok, ancak çok ısrar eden olursa 15 bin liranın altında vermem diye düşünüyorum ki 15 bin lira da pek fazla bir para değil ama olsun” diye konuştu.

"TÜRK GENÇLİĞİ, AVRUPA'YA MEYDAN OKUR"

Muratoğlu dedesinin de izin de giderek dedesinin izini sürdürdüğünü ifade ederek, “Ben bu aracı yaptığım zaman en büyük destekçim öncelikle Allah, daha sonra sağ olsunlar ailem oldu.1950 yılında torna tezgahını kendi eliyle imalat etmiş bir dedenin torunuyum. Biz Türk gençliği olarak bize imkan tanınırsa Avrupa’ya bile meydan okuruz” şeklinde konuştu.



