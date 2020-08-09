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    Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

    Valilik, Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki 2 kırsal mahalle ve mezralarında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 09:12
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    Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

    Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu yasağa, vatandaşların uymaları gerektiği belirtildi.

    "CAN VE MAL GÜVENLİĞİ"

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, "08 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uymaları kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" denildi.

    Mardin de kısmi sokağa çıkma yasağı #1

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