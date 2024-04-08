Mardin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde Tilkitepe Köyü mevkiinde, seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil su birikintisine girip şarampole devrildi.
1 aylık bebek yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada 1 aylık bebek Yiğit Efe B. hayatını kaybederken, Ferhat B., Zeynep B., Aslan Efe B., Meliha B. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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