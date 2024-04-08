Mardin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı Mardin’de yolda bulunan su birikintisine girip kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde Tilkitepe Köyü mevkiinde, seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil su birikintisine girip şarampole devrildi.

1 aylık bebek yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada 1 aylık bebek Yiğit Efe B. hayatını kaybederken, Ferhat B., Zeynep B., Aslan Efe B., Meliha B. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)