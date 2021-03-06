Mardin'de PKK'nın yaptığı katliamın üzerinden 34 yıl geçti

PKK tarafından 34 yıl önce gerçekleştirilen ve 8 kişinin şehit olduğu katliamda yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına gidip dua okudu.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde, 7 Mart 1987’de PKK tarafından katliam yapıldı.

Bu katliamda, biri yetim olmak üzere 5 öksüz çocuk, 2’si kadın 8 kişi katledildi.

Katliamda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) isimli şahıslar şehit oldu.

Aradan geçen 34 seneye rağmen, katliamın acıları silinmedi.

Katliamda yakınlarını kaybeden vatandaşlar, mezarlıklara giderek o günleri andı.

“BİR ANDA EVİMİZİ BASTILAR”

Teröristler tarafından yapılan katliamda, Fikret Aslan isimli bir vatandaş 6 yeğenini ve 2 yakınını kaybettiğini belirtti.

59 yaşındaki Aslan, 34 yıl önce yaşadığı acıya yönelik yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

"Göçer ailelerin hayvanlarının içerisinde köye sızdılar. Bir anda evimizi bastılar. 3'ü benim evimde şehit oldu, diğer evde de 5 şehit verdik."





“CİĞERİMİZ YANIYOR”

Acılarının hala dinmediğini ifade eden Aslan, "Hala ilk günkü gibi, bu acıyı unutmayacağız. Yaşlı, çocuk, kadınlar, kimsesiz insanları katlettiler. Bunun için unutmuyoruz. Hiç bir zaman unutmayacağız. Hala ilk günkü gibi ciğerimiz yanıyor."

“BUNLAR DİN DÜŞMANI”

PKK’nın çirkin yüzünü gösterdiğini söyleyen Aslan, terör örgütüne tepki göstererek şu sözleri kaydetti:

"Bu vatan hepimizin. Kürt'ü, Türk'ü, Laz’ı, Çerkez’i hepimiz kardeşiz. Vatanımız, toprağımız, bayrağımız, namusumuz ve şerefimiz için şehit olduk. Kimsenin malına, namusuna göz dikmedik. Terör örgütü PKK'ya karşı kendimizi korumak için şehit olduk. Bunlar Kürt halkını savunmuyor. Bunlar din düşmanıdırlar, vatan hainleridirler. Ölünceye kadar bunların karışışındayız."

PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi VİDEO



“TERÖR KENDİ BELASINI BULACAK”

Katliamın gerçekleştirildiği dönemde çocuk olan 47 yaşındaki Hüseyin Meşe de, çocuk olmasına rağmen o günlerde yaşadıklarını unutmadığını dile getirdi.

Yakınlarını kaybeden Meşe, "8 şehidimiz oldu. 30 sene değil 100 sene de geçse kalbimizdeler, onları unutmayacağız. Hala çoluk çocuk katlediyorlar. Gara'daki sivilleri de katlettiler. Allah belalarını versin. İnşallah sonları gelecek. Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz hep beraber inşallah sonlarını getirecek. Terör kendi belasını bulacak." dedi.