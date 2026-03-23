Mardin’de sağanak: Köprü yıkıldı, Sultan Kösen yolda mahsur kaldı

Mardin’in Derik ilçesinde iki gündür aralıksız süren sağanak, kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Develi Mahallesi’ndeki köprünün bir bölümü taşan suyun etkisiyle yıkılırken, Kızıltepe ilçesi Ekinlik Mahallesi’nde tarım arazileri sular altında kaldı.

Kuyucak ile Dede mahalleleri arasındaki yol göle dönerken, bölgedeki araçlar ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.

SULTAN KÖSEN YOLDA MAHSUR KALDI

2009 yılından bu yana 2 metre 51 santimetre boyuyla “dünyanın en uzun adamı” ünvanını taşıyan Sultan Kösen, Dede Mahallesi’nde aracını kullanırken yolda kaldı. Hafif ticari araç, suyla dolan yolda ilerleyemedi.

Mahsur kalan Sultan Kösen ve aracı, bölgeye sevk edilen kepçe ve iş makineleriyle yapılan su tahliyesinin ardından kurtarıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgedeki sağanak yağışların yer yer tarım ve ulaşımı olumsuz etkilediğini, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bölgedeki ekipler, yıkılan köprü ve yolların onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.