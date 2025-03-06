Mardin'de, şarampole devrilen otomobilden fırlayan 2 kişi öldü

İHA
Mardin'in Midyat ilçesinde, gece saat 00.15'te Midyat-Batman karayolu, Üçyol mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEN FIRLAYIP CAN VERDİLER
Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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