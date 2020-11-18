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    Mardin'de Suriyeli 3 terörist yakalandı

    Mardin'de Suriyeli 3 terörist yakalandı

    Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mülteci aileler arasına sızarak illegal yolla Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli 3 teröristi yakaladı.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:45
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    Terör örgütü PKK’nın metropollerde yapmayı planladıkları bombalı eylem için Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristlere, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor.

    Önceki gün kolundaki alçı arasına ve özel düzenekli çantada kamufle ettiği bombalarla yakalanan terörist, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    1970 gram patlayıcı madde ile yakalanan terörist, ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürecektim." demişti.

    Koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan PKK terör örgütü bombacısı Suriyeli bir kişinin tutuklanmasının ardından Mardin polisi, bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına aldı.

    BEBEK BEZLERİNDEN BOMBA ÇIKTI

    Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan Mardin polisi, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.

    Mardin'de Suriyeli 3 terörist yakalandı VİDEO

    MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI

    Yakalanan Suriyeli teröristlerin Türkiye'ye, mülteci ailelerin arasına sızarak, illegal yolla giriş yaptıkları öğrenildi. Büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen Suriyeli 3 terörist, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

    bebek bezi bomba

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