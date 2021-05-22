Mardin’de toz fırtınası şehri sardı

Mardin'de Suriye'den gelen toz fırtınası kısa sürede her yeri kapladı.

Mardin'de meydana gelen toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Birçok kırsal mahallede elektrik kesintisi yaşanırken toz fırtınası her yeri kapladı.

Suriye tarafından gelen toz fırtınası sınır ilçesi olan Kızıltepe ve kırsal mahallelerini dakikalar içerisinde kapladı.

Toz bulutları görüş mesafesini düşürürken vatandaşlar korunmaya çalıştı. Kızıltepe’ye bağlı birçok köyde elektrikler kesildi.