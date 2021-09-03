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    Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

    Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.
    • AA
    • 03.09.2021 - 01:37
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    Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da  parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

    SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

    Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.

    Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

    Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı #1

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