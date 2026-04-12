Marmara’da istavrit bereketi: Av sezonu kapanmadan tezgâhlar doldu

Av sezonunun kapanmasına sayılı günler kala Marmara Denizi’nde yüzler güldüren bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle istavrit avında görülen artış, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

TEZGAHLAR İSTAVRİTLE DOLDU

Sezonun son günlerinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavritle limanlara dönüyor. Yenikapı’da tezgâh açan balıkçılar, artan av miktarı sayesinde fiyatların da vatandaşın alabileceği seviyelerde kaldığını belirtiyor.

"BALIK İÇİN SON FIRSATLAR"

15 Nisan 2026’da başlayacak av yasağı öncesi uyarıda bulunan balıkçılar, bu dönemin balık tüketimi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade ediyor. Sezonun kapanmasıyla birlikte denizlerde avcılığın duracağını hatırlatan balıkçılar, vatandaşları bu bereketli günleri değerlendirmeye çağırıyor.

FİYATLAR CEP YAKMIYOR

Balıkçılar, özellikle küçük boy istavritin tezgâhlarda 125 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu aktarıyor. Bolluk sayesinde fiyatların dengede kaldığı belirtilirken, talebin de arttığı gözleniyor.