Marmara’da sağanak yağış etkisini gösterdi

Bursa ve Yalova’nın kıyı kesimlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yarım saat sürdü.

Gemlik, Narlı, Kapaklı ile Yalova Armutlu sahil beldelerinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğle saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

TATİLCİLER MAĞDUR OLDU

Sabah denize girmek için gelen vatandaşlar havanın kapatması ile denizden çıktı. Yarım saat etkili olan yağış tatilcileri olumsuz etkiledi.



