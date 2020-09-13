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    Marmara’da sağanak yağış etkisini gösterdi

    Bursa ve Yalova’nın kıyı kesimlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yarım saat sürdü.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 14:31
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 14:31
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    Marmara’da sağanak yağış etkisini gösterdi

    Gemlik, Narlı, Kapaklı ile Yalova Armutlu sahil beldelerinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğle saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

    TATİLCİLER MAĞDUR OLDU

    Sabah denize girmek için gelen vatandaşlar havanın kapatması ile denizden çıktı. Yarım saat etkili olan yağış tatilcileri olumsuz etkiledi.

    Marmara’da sağanak yağış etkisini gösterdi #1

    Marmara’da sağanak yağış etkisini gösterdi #2

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