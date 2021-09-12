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    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü

    Marmaray'da Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaşandı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 21:40
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    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü

    Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi.

    YOLCULAR İSTASYONA YÜRÜDÜ

    Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.

    Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #1

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #2

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #3

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #4

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #5

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #6

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #7

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #8

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #9

    Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü #10

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