Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü
Marmaray'da Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaşandı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
- DHA
- 12.09.2021 - 21:40
Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi.
YOLCULAR İSTASYONA YÜRÜDÜ
Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Marmaray arızalandı, yolcular rayların üzerinde yürüdü VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.