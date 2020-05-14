Marmaray'da sis yoğunluğu yaşandı

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilmesi Marmaray'da yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi.

Bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Marmaray'a yönelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Duraklar çok sayıda kişiyle doldu, trenlere binenlerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

KONUYA İLİŞKİN MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'dan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada , "Dün geceden beri İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar oluşmaktadır. Özellikle 16.00 ile 16.45 saatleri arasında sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğundan Marmaray'da anlık yolcu yoğunluğu meydana gelmiştir. Bu nedenle saat 16.00 ile 19.30 saatleri arasında yoğunluğun fazla olduğu Yenikapı ile Söğütlüçeşme arasında 2 ek dizi, Pendik-Yenikapı arasında ise 2 ek dizi sürekli işletilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal mesafeye uymaları için uyarılmıştır." denildi.











