Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini açıkladı.

Kasım 2019'da ilk uluslararası yük treninin geçiş yaptığı Marmaray'dan, yarın da gece saatlerinde ilk yurt içi yük treni geçişi yapacak.

Konu hakkındaki açıklamayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.

"ORTA KORİDORUN EN ÖNEMLİ HALKASI"

Karaismailoğlu, açıklamasında, “Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek, Marmaray üzerinden Avrupa Yakası'na geçecek." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın, Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en kısa, en ekonomik, en elverişli uluslararası demiryolu koridoru olan Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, Marmaray'dan ilk uluslararası yük treninin geçen yıl kasım ayında geçtiğini anımsattı.

YENİ ULUSLARARASI SEFERLER İÇİN HAZIRLIK

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express'in; 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşıp, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat ederek Prag'a ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

AKTARMA TARİHE KARIŞACAK

Yüklerin; Bakü-Tiflis-Kars hattı ve Marmaray kullanılarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağladığını söyleyen Karaismailoğlu, bu noktada yurt içi yük taşımacılığı için de Marmaray'ın Anadolu'nun hammaddelerini ve ürünlerini Avrupa'ya ulaştırmak açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda ilk yurt içi yük trenin yarın Marmaray'dan geçeceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Adana ve Gaziantep'den alacağı yükleriyle Marmaray'dan geçiş yaparak Tekirdağ'ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni, bir ilk olacak. Daha önce Adana ve Gaziantep'ten trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Böylece aktarmalar tarih olacak." diye konuştu.

YILDA 25 BİN KONTEYNER MARMARAY'LA TAŞINACAK

Karaismailoğlu, yarın gece Marmaray'dan geçecek yük treninin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığında olduğunu belirterek, söz konusu yük treninin 16 vagon, 32 konteyner içerisinde plastik ham maddesi taşıdığını bildirdi. Trenin Gaziantep-Çorlu arasındaki parkurunun 1.524 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Marmara Denizi'nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak. Bu treni önümüzdeki günlerde yenileri de takip edecek. Böylelikle yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa Yakası'na geçecek. Çorlu'da mamul hale gelen ihraç ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı da trenle gerçekleşecek. Demiryolu ile sağlanan fiyat avantajı ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak." dedi.