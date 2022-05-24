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    Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ve Datça açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, can salı içinde yardım bekleyen göçmenleri kurtardı.
    • 24.05.2022 - 00:36
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    Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye kurtarma botu gönderdi.

    Kaçak göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına can salı içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi.

    İHA'nın haberine göre, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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