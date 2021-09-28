Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Hakkari'de görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi şartlarında hudut emniyet faaliyetleri sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görevli askerlerin, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

"MEHMETÇİKLERİMİZ, HUDUT EMNİYET FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.













