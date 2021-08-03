Mehmetçik, Milas'ta söndürme çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in, Milas'taki yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, devam ediyor. Tüm ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Milas'ta görevli Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik de, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiğe ve görevlilere destek olan vatandaşlara teşekkür edildi.

"MEHMETÇİK, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milas’taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.