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    Mehmetçik, Sinop'ta selden zarar gören hastaneyi temizledi

    Kahraman Mehmetçik, Sinop Ayancık'ta zarar gören devlet hastanesinde temizlik çalışması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 23:56
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 00:04
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    Mehmetçik, Sinop'ta selden zarar gören hastaneyi temizledi

    Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel felaketi yaşandı.

    HASTANE SULAR ALTINDA KALDI

    Sinop'un Ayanık ilçesinde etkili olan selde, birçok ev ve işyerleri sular altında kaldı. Sel sularından etkilenen yerlerden birisi de Ayancık Devlet Hastanesi oldu.

    HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

    Selden zarar gören hastanedeki hastalar, dünden itibaren tahliye edildi. Tedavi gören hastalar, helikopter ve ekiplerin araçlarıyla güvenli bölgeye alındı.

    HASTANENİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA ASKERLER GÖREV ALDI

    Bölgede görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler, tahliye edilen hastanenin temizlik çalışmalarında görev aldı.

    TRT Haber'de yer alan videoya göre, askerlerin hastanenin içindeki sel sularını boşalttıkları görülüyor.

    Mehmetçik, Sinop'ta selden zarar gören hastaneyi temizledi VİDEO

    Mehmetçik, Sinop ta selden zarar gören hastaneyi temizledi #1

    SİNOP'TA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Sinop'ta 2 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

    Mehmetçik, Sinop ta selden zarar gören hastaneyi temizledi #2

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