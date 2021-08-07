Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde Mehmetçiğin çalışmalarının yer aldığı bir video paylaştı.

Türkiye, orman yangınlarıyla 11 gündür mücadele ediyor. Ülkeyi hüzne boğan yangınlara, tüm birimler ve vatandaşlar yangınları söndürmek için büyük bir seferberlik içinde.

MSB VİDEO PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde Mehmetçiğin çalışmalarının yer aldığı bir video paylaştı.

Mehmetçik, yangınla 3 koldan mücadele ediyor VİDEO



"MEHMETÇİK, TÜM İMKANLARIYLA YÜCE DEVLETİMİZİN VE ASİL MİLLETİMİZİN EMRİNDE"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir." ifadeleri kullanıldı.

HAVA, KARA VE DENİZDEN MÜDAHALE ETTİLER

Paylaşımda, başta Antalya ve Muğla olmak üzere, ülkenin değişik bölgelerindeki yangınlara hava, kara ve denizden müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarının bulunduğu video yer aldı.