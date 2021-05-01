Mehmetçik'in uçaksavar eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında yapılan eğitim atışlarının videosunu paylaştı.
- Detay Haber
- 01.05.2021 - 18:35
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında verilen L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışlarının tamamlandığını duyurdu.
"EĞİTİM ATIŞLARI İCRA EDİLDİ"
Bakanlıktan yapılan paylaşımda "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında "L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları" icra edildi." denildi.