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    Mehmetçik'in uçaksavar eğitimi

    Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında yapılan eğitim atışlarının videosunu paylaştı.
    • Detay Haber
    • 01.05.2021 - 18:35
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    Mehmetçik'in uçaksavar eğitimi

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında verilen L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışlarının tamamlandığını duyurdu.

    "EĞİTİM ATIŞLARI İCRA EDİLDİ"

    Bakanlıktan yapılan paylaşımda "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında "L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları" icra edildi." denildi.

    Mehmetçik'in uçaksavar eğitimi

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