İyi Parti Lideri Akşener, terk edilen bir genç için 'Aleyna' isimli kız arkadaşına video mesaj gönderdi.

İstanbul Pendik'te esnafı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gencin videosuna konu oldu.

İsminin Volkan olduğunu söyleyen genç, Meral Akşener,'e 'Aleyna' isimli kız arkadaşının kendisini terk ettiğini söyledi.

Akşener gencin isteğini kırmayarak sözde bahsettiği Aleyna isimli kız arkadaşına video mesaj gönderdi.

BACAKLARINI KIRARIM

Aleyna'ya bir video mesaj yollamayı kabul eden Akşener, genci de uyararak "Bana bak, kızı zorlamak yok, bacağını kırarım" dedi.

Meral Akşener bir gencin video isteğini geri çevirmedi İZLE