Meral Akşener bir gencin video isteğini geri çevirmedi
İyi Parti Lideri Akşener, terk edilen bir genç için 'Aleyna' isimli kız arkadaşına video mesaj gönderdi.
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 15:44
İstanbul Pendik'te esnafı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gencin videosuna konu oldu.
İsminin Volkan olduğunu söyleyen genç, Meral Akşener,'e 'Aleyna' isimli kız arkadaşının kendisini terk ettiğini söyledi.
Akşener gencin isteğini kırmayarak sözde bahsettiği Aleyna isimli kız arkadaşına video mesaj gönderdi.
BACAKLARINI KIRARIM
Aleyna'ya bir video mesaj yollamayı kabul eden Akşener, genci de uyararak "Bana bak, kızı zorlamak yok, bacağını kırarım" dedi.