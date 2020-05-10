Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Meral Akşener'den erken seçim yorumu

    Katıldığı canlı yayında erken seçim sorusuna Akşener "İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2020 - 12:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Meral Akşener'den erken seçim yorumu

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.

    Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.

    ERKEN SEÇİME GEREK YOK

    Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.

    Meral Akşener'den erken seçim yorumu ViDEO

    SON ANKET

    Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin, 2 Nisan'da bitirdiği mart ayı Türkiye gündemi anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

    DÖRDÜNÜN TOPLAMI ERDOĞAN'I GEÇMİYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49,9'luk oy oranıyla rakiplerinin geçti.

    Cevapların sıralaması ve oy oranları şöyle:
    - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,9
    - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,7
    - Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,8
    - Mansur Yavaş: Yüzde 5,6
    - Meral Akşener: Yüzde 5,5

    Görüş Bildir