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- Meral Akşener'den erken seçim yorumu
Meral Akşener'den erken seçim yorumu
- Haber Merkezi
- 10.05.2020 - 12:36
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.
Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.
ERKEN SEÇİME GEREK YOK
Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.
Meral Akşener'den erken seçim yorumu ViDEO
SON ANKET
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin, 2 Nisan'da bitirdiği mart ayı Türkiye gündemi anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.
DÖRDÜNÜN TOPLAMI ERDOĞAN'I GEÇMİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49,9'luk oy oranıyla rakiplerinin geçti.
Cevapların sıralaması ve oy oranları şöyle:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,9
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,7
- Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,8
- Mansur Yavaş: Yüzde 5,6
- Meral Akşener: Yüzde 5,5