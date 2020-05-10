Katıldığı canlı yayında erken seçim sorusuna Akşener "İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.

Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.

ERKEN SEÇİME GEREK YOK

Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.

Meral Akşener'den erken seçim yorumu ViDEO

SON ANKET

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin, 2 Nisan'da bitirdiği mart ayı Türkiye gündemi anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

DÖRDÜNÜN TOPLAMI ERDOĞAN'I GEÇMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49,9'luk oy oranıyla rakiplerinin geçti.

Cevapların sıralaması ve oy oranları şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,9

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,7

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,8

- Mansur Yavaş: Yüzde 5,6

- Meral Akşener: Yüzde 5,5