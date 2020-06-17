Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı ev yenilendi

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Malatya'da gününü 'araba' zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden 'Mercedes Kadir' lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın ailesinin evi, belediye tarafından yenilendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a taziye ziyareti sırasında Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı evle ilgili sorunlar aktarıldı.

EVİN DIŞ CEPHESİ VE VE ÇATI YENİLENDİ

Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, evin dış cephesi beton sıvayla kaplanarak boya çalışmaları tamamlandı, mevcut çatı yeniden elden geçirilerek sorunsuz bir hale getirildi.

EVİN İÇİ BOYANDI, PENCERELER DEĞİŞTİRİLDİ

Eski ahşap pencereler kaldırılıp yenileri ile değiştirilirken evin içinde de duvarlar beton sıva yapılarak baştan aşağı yeniden boyandı.

İç kapıları da yenilenen evin tavanında bulunan direkler ahşap plakalarla kaplanıp verniklenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.