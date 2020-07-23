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    Merkez Bankası faizi sabit tuttu

    Merkez Bankası faizi sabit tuttu

    Merkez Bankası 8,25 olan faiz oranını değiştirmedi.
    • AA
    • 23.07.2020 - 14:02
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 14:02
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    Merkez Bankası faizi sabit tuttu

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), temmuz toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı.

    Yapılan Son 10 toplantının 9'unda faiz indiren TCBM, haziran toplantısınında faiz oranı sabit bırakılmıştı.

    8,25 FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

    Para Politikası Kurulu, temmuz toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek 8,25 seviyesinde sabit bıraktı.

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir. Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tâbi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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