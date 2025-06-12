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Mersin-Adana otoyolunda çıkan kavgada sürücü dayaktan bayıldı

Mersin-Adana otoyolunda çıkan kavgada sürücü dayaktan bayıldı Mersin-Adana otoyolunda iki sürücü arasında çıkan tartışmada araçtan indirilen bir sürücü, önce darbedildi sonra su ile ayıltılmaya çalışıldı.