DHA
Vahşi olayın adresi Adana..
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin sınırlarında Adana gişeleri yakınlarında meydana gelen olayda, otoyolda iki sürücü tartıştı.
Tartışmada önü kesilen bir araç durdurularak sürücü indirildi.
Sürücü, 4 kişinin bulunduğu yerde 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.
BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER
Darbedilen şahsın baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerinde olanlardan biri su getirip ayıltmaya çalıştı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan anlar ise yoldan geçen başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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