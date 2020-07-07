Mersin'de 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Mersin'de PKK terör örgütüne katıldığı belirlenen 1 teröristin ikna edilerek jandarmaya teslim olduğu açıklandı.

Güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerin teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Mersin'de bir terörist daha teslim oldu.

2015 YILINDA KATILMIŞ

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2015 yılında PKK silahlı terör örgütüne katıldığı belirlenen bir kadın örgüt üyesinin, ailesi ile yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olmasının sağlandığı belirtildi.