Mersin'de adliye otoparkında iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliye binası yanındaki otoparkta akşam saatlerinde, iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinde uzaklaştı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Mersin'de adliye otoparkında tekmeli yumruklu kavga VİDEO

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