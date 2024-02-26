Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı Mersin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA

Mersin'de Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13'üncü caddenin kesiştiği kavşakta, M.K. idaresindeki Özel Mersin Akademi Hastanesi'ne ait 33 DLH 50 plakalı hasta taşıyan ambulans ile S.Ö. yönetimindeki 33 CSP 99 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi tedavi altında

Çarpışmanın etkisi ile ambulans direğe vurarak devrildi. Kazada 3'ü sağlık personeli toplam 7 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişinin durumu ağır

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)