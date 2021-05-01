Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
471.935
0.60%
EXEN Coin
28.00
2.52%

    Mersin'de apartman yangını mahalleliyi korkuttu

    Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşanırken, ev kullanılmaz hale geldi.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 06:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de apartman yangını mahalleliyi korkuttu

    Yangın, Kırklarsırtı Mahallesi 2635 sokakta bulunan 4 aktlı binanın 4’ncü katında çıktı.

    Nurettin D. evinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

    EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

    İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, vatandaşlar korku ve panik dolu anlar yaşadı.

    Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Mersin de apartman yangını mahalleliyi korkuttu #1

    Mersin de apartman yangını mahalleliyi korkuttu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir