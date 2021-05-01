Mersin'de apartman yangını mahalleliyi korkuttu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşanırken, ev kullanılmaz hale geldi.
- İHA
- 01.05.2021 - 06:54
Yangın, Kırklarsırtı Mahallesi 2635 sokakta bulunan 4 aktlı binanın 4’ncü katında çıktı.
Nurettin D. evinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi.
Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, vatandaşlar korku ve panik dolu anlar yaşadı.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.