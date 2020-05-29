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    Mersin'de araçları taşıyan tır yan yattı

    Otomobil taşıyıcısı tırın yan yatması sonucu 5 araç hasar gördü, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 13:31
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    Mersin'de araçları taşıyan tır yan yattı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde Antalya yönüne giden Kemal Yanar yönetimindeki 07 DN 274 plakalı çoklu otomobil taşıyıcısı tır kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan tır, devrildi.

    5 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

    Sürücü Yanar'ın yara almadan kurtulduğu kazada 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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