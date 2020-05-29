- En Son Haber
- İç Haber
- Mersin'de araçları taşıyan tır yan yattı
Mersin'de araçları taşıyan tır yan yattı
Otomobil taşıyıcısı tırın yan yatması sonucu 5 araç hasar gördü, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- DHA
- 29.05.2020 - 13:31
Mersin'in Erdemli ilçesinde Antalya yönüne giden Kemal Yanar yönetimindeki 07 DN 274 plakalı çoklu otomobil taşıyıcısı tır kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan tır, devrildi.
5 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
Sürücü Yanar'ın yara almadan kurtulduğu kazada 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı