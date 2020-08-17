11 yaşından beri saat tamir eden saatçi, mesleğine 55 yıldır ara vermedi. Askerlik ve koronavirüs gibi zorunluluklar dışında mesleğini icra eden saatçi, insanların zamanı durmasın diye çalışıyor.

67 yaşındaki Hikmet Kutlu, Mersin’in en işlek caddelerinden biri olan Silifke Caddesi'ndeki dükkanında 47 yıl olmak üzere, 55 yıldır saat tamir ediyor.

Çalışma azmi ile gençlere taş çıkartan Kutlu, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi olanaksızlıklar nedeniyle henüz 11 yaşındayken bir saat tamircisi ustanın yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını attı.

ZORUNDA KALMADIKÇA ARA VERMEDİ

Kutlu, koronavirüs nedeniyle 2,5 aylık zorunlu ev dinlenmesinin dışında aralıksız olarak zamanı tamir etmeye devam ediyor.

Mersin'de bir saatçi 55 yıldır saat tamir ediyor VİDEO



47 YILDIR AYNI DÜKKANDA HİZMET VERİYOR

55 yıllık zaman tamircisi, 1953’te Siirt’te doğduğunu, 3 yaşındayken ailesinin Mersin’e taşındığını belirterek, “Maddi olanaksızlıklar nedeniyle 1963 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra bu mesleğe başladım. 55 yıldır işimi severek yapıyorum. 47 yıldır kendi dükkanımda insanlığa hizmet ediyorum. Meslektaşımız Gültekin Güler, aynı zamanda öğretmendi, o teşvik etti beni. ‘Bir çırak lazım’ dedi ve böylece mesleğe başladım. Hevesle yapıyorum. Seviyorum mesleğimi. İnsanları da seviyoruz.” dedi.

"HER TÜRLÜ SAATİ TAMİR ETTİM"

1970’te askere gidinceye kadar ara vermeden ustasının yanında yetiştiğini ve mesleğin inceliklerini öğrendiğini dile getiren Kutlu, “Askerden geldikten sonra ustam bana ‘Ben sana haftalık veremeyeceğim, artık kendine dükkan aç’ dedi. Bunun üzerine 1973 yılında kendi iş yerimi açtım. 47 yıl orada hizmet verdim.” diye konuştu.

ELİNDEN BİNLERCE SAAT GEÇTİ

Koronavirüs salgını Türkiye’de başlamadan 20 gün önce eski iş yerinin iki dükkan ilerisine taşındığını söyleyen Kutlu, 67 yaşında olduğu için alınan tedbirler kapsamında 2,5 ay evde istirahate çekildiğini anlatarak, “İki aydır da tekrar işimize başladık. Bugüne kadar her türlü saati tamir ettim. Binlerce saat geçti elimden. Kol saati, duvar saati, masa saati, köstekli saat, hepsi elimden geçti.” ifadelerini kullandı.

"HEP ZAMANI AYARLAMAYA DEVAM ETTİM"

Yaptığı işten dolayı herkesi memnun ettiğini vurgulayan Kutlu, “Herkes benden memnun, seviyorlar beni. Ben de onları seviyorum. İnsanları seviyorum. Zamanı tamir etmek güzel bir duygu. Hep zamanı ayarlamaya devam ettim. Şu anda 67 yaşındayım, 70 yaşına kadar devam ettirmeyi düşünüyorum.” dedi.

ESKİ ZAMANLARI ARIYOR

Mesleğin zorluklarından da bahseden Kutlu, saat tamirciliğinin artık teknolojiye yenik düştüğünün altını çizdi. Eski günleri aradığını belirten Kutlu, “Mesleğimiz biraz kendini kaybetti. Cep telefonları çıkınca mesleğimiz tamamen bitti, saat heveslisi pek kalmadı. Teknolojiyle yarışamıyoruz artık. Zor günler geçiriyoruz. İnsanlar artık kaliteye bakmıyor, gidiyor ucuz saat alıyor. Biz satamıyoruz artık burada. Eskisi gibi gitmiyor artık.” diyerek sitemini dile getirdi.

































