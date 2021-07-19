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    Mersin'de bir şahıs av tüfeğiyle ateş açtı: 10 yaralı

    Tarsus ilçesinde sokak düğünü esnasında pompalı tüfekle ateş açan kimliği belirsiz şahıs 1'i çocuk 10 kişiyi yaraladı.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 02:31
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 03:12
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    Mersin'de bir şahıs av tüfeğiyle ateş açtı: 10 yaralı

    Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Sokakta yapılan bir düğün töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kiş yaraladı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Düğün ise olay nedeniyle sona erdi. Tüfeği ateşleyen şüpheliyi belirleyip, yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Mersin de bir şahıs av tüfeğiyle ateş açtı: 10 yaralı #1

    Mersin de bir şahıs av tüfeğiyle ateş açtı: 10 yaralı #2

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