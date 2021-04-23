Mersin'de çocuklar, koronanın son bulması için gökyüzüne siyah balon bıraktı

Anamur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katılan çocuklar, koronavirüsün son bulması için dileklerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan siyah uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçedeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ​Bahçe Mahallesi'ndeki apartman sakinleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bahçelerinde kutladı. Belediye ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak çocukları üstü açık otobüse bindirip, ilçe turu attırdı.

"YAŞASIN 23 NİSAN.KORONA GİT DÜNYAMIZDAN"

Çocuklar, "Yaşasın 23 Nisan. Korona, git dünyamızdan" dileklerinin yazılı olduğu dövizleri siyah uçan balonlarla gökyüzüne bıraktı.

"DİLERİM BİR SONRAKİ 23 NİSAN'DA KOL KOLA SOKAKLARDA GÖNÜLLENDİRİNCE BAYRAMLARINI KUTLARLAR"

Etkinliğe katılan öğretmen Halide Kaşka, "Çocuklarımız, küçük kalplere geleceği emanet eden bir lidere sahip oldukları için çok şanslılar. Dilerim bir sonraki 23 Nisan'da, kol kola sokaklar da, el ele gönüllerince bayramlarını kutlarlar. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.





























