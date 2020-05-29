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- Mersin'de el freni çekilmeyen otomobil 4 kişiye çarptı
Mersin'de el freni çekilmeyen otomobil 4 kişiye çarptı
El freni çekilmeyen otomobilin hareket etmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 29.05.2020 - 16:46
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 arkadaş piknik yapmak için 4 otomobille Saklıcennet'e geldi.
Park edilen aracın el freni çekilmeyi unutuldu.
4 KİŞİ YARALANDI
Bir süre sonra aracın hareketlendiğini gören 4 arkadaş tutmaya çalışırken, M.İ. kaputundan tutmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı.
Hareket eden araç, daha sonra M.İ.'yi kurtarmak isteyen 3 arkadaşına da çarptıktan sonra durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği M.İ. ile 3 arkadaşını ilk müdahale sonrası, ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.