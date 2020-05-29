Mersin'de el freni çekilmeyen otomobil 4 kişiye çarptı

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El freni çekilmeyen otomobilin hareket etmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 arkadaş piknik yapmak için 4 otomobille Saklıcennet'e geldi.

Park edilen aracın el freni çekilmeyi unutuldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra aracın hareketlendiğini gören 4 arkadaş tutmaya çalışırken, M.İ. kaputundan tutmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı.

Hareket eden araç, daha sonra M.İ.'yi kurtarmak isteyen 3 arkadaşına da çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği M.İ. ile 3 arkadaşını ilk müdahale sonrası, ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.