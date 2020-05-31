Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 16 C

    Mersin'de husumetli kavgasında seken kurşunun can aldı

    Tarsus'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında ateşlenen bir kurşunun sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 01:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mersin'de husumetli kavgasında seken kurşunun can aldı

     

    Mersin'in Tarsus ilçesinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı.

    Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı.

    Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

    Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü -4

    PARK HALİNDE BULUNAN ARACINDA HEDEF OLDU

    Bu sırada seken bir kurşun olay yerine yakın bir bölgede park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç’ın göğsüne isabet etti.

    Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü -2

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayda ayağından yaralanan Batuhan Ş.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

     


    Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü -1

    Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü -3

    Görüş Bildir