Mersin'de husumetli kavgasında seken kurşunun can aldı

Tarsus'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında ateşlenen bir kurşunun sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı.

Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı.

Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı.

PARK HALİNDE BULUNAN ARACINDA HEDEF OLDU

Bu sırada seken bir kurşun olay yerine yakın bir bölgede park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç’ın göğsüne isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayda ayağından yaralanan Batuhan Ş.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.







